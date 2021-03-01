Там зазначили, що єдиним способом досягнення колективного імунітету є вакцинація.

Менше 10% світового населення виробили антитіла до коронавірусу.

Читайте такожЕксперти ВООЗ відвідали лікарню в Ухані, де були перші інфіковані COVID-19Про це заявила головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сумія Свамінатан з посиланням приблизно на 500 досліджень спалахів зараження в деяких містах світу.

За її словами, єдиним способом досягнення колективного імунітету є вакцинація.

"Безумовно, місцями, наприклад в густонаселених міських районах, є осередки, в яких 50-60% населення зазнали впливу вірусу і мають антитіла. Однак з цього не випливає, що все місто, провінція, штат або країна досягли колективного імунітету",— сказав Свамінатан у відео, опублікованому в Twitter ВООЗ, передає kommersant.

Вона заявила, що єдиний спосіб досягнення колективного імунітету у світових масштабах — вакцинація.

Вакцинація від коронавірусу в світі

У лютому ВООЗ повідомила, що кількість тих, хто зробив щеплення від коронавірусу в світі перевищила число тих, що заразилися, при цьому більшість вакцинованих припадає на десять країн.

Також ВООЗ рекомендувала тим, хто перехворів на COVID-19 зробити щеплення від коронавірусу.

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Автор: УНІАН