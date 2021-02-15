Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує перехворілим на COVID-19 зробити щеплення від коронавірусу.
Читайте такожЄвродепутати зазивали керівництво ЄС допомогти країнам "Східного партнерства" отримати вакцини від COVID-19Про це заявила головний науковий співробітник ВООЗ Сум'я Свамінатан.
«Ми рекомендуємо зробити щеплення незалежно від того, були ви раніше інфіковані чи ні», - сказала вона в інтерв'ю, опублікованому на YouTube, передає kommersant.
«Ми знаємо, що у більшості людей, які перенесли COVID-19, виробляється імунна відповідь»,— зазначила Свамінатан. Проте є люди, у яких імунна відповідь була слабкою. Особливо це стосується тих, хто хворів без симптомів і навіть не знав, що інфікований.
"Позитивним моментом є те, що імунна система розпізнає аналогічний антиген і протеїн. Тому навіть якщо ви раніше були інфіковані і зараз отримали вакцину, то вона діє як підсилювач імунної відповіді",— сказала Свамінатан. За її словами, у ВООЗ поки немає відповіді, яка тривалість імунітету від зараження коронавірусом, і вчені поки досліджують це питання.
Вона додала, що робити щеплення поки можуть тільки дорослі. Дослідження, які стосуються впливу вакцин на дітей, почнуть найближчим часом.
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