У ВООЗ поки немає відповіді, яка тривалість імунітету від зараження коронавірусом, і вчені поки досліджують це питання.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує перехворілим на COVID-19 зробити щеплення від коронавірусу.

Читайте такожЄвродепутати зазивали керівництво ЄС допомогти країнам "Східного партнерства" отримати вакцини від COVID-19Про це заявила головний науковий співробітник ВООЗ Сум'я Свамінатан.

«Ми рекомендуємо зробити щеплення незалежно від того, були ви раніше інфіковані чи ні», - сказала вона в інтерв'ю, опублікованому на YouTube, передає kommersant.

«Ми знаємо, що у більшості людей, які перенесли COVID-19, виробляється імунна відповідь»,— зазначила Свамінатан. Проте є люди, у яких імунна відповідь була слабкою. Особливо це стосується тих, хто хворів без симптомів і навіть не знав, що інфікований.

"Позитивним моментом є те, що імунна система розпізнає аналогічний антиген і протеїн. Тому навіть якщо ви раніше були інфіковані і зараз отримали вакцину, то вона діє як підсилювач імунної відповіді",— сказала Свамінатан. За її словами, у ВООЗ поки немає відповіді, яка тривалість імунітету від зараження коронавірусом, і вчені поки досліджують це питання.

Вона додала, що робити щеплення поки можуть тільки дорослі. Дослідження, які стосуються впливу вакцин на дітей, почнуть найближчим часом.

Вакцина від коронавірусу

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Автор: УНІАН