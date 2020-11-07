Померли від ускладнень COVID-19 ще 349 осіб.

У Польщі за добу зафіксовано 27 тис. 875 нових випадків зараження корона вірусом - це рекордна кількість.

Як повідомляє Польське Радіо з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Польщі, померли від ускладнень коронавірусної хвороби ще 349 осіб.

Наразі з діагнозом COVID-19 госпіталізовано понад 20 тис. пацієнтів, 1813 з яких підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. Водночас карантином охоплені 442 тис. осіб, майже 53 тис. з них перебувають під епідеміологічним наглядом.

В цілому, станом на 7 листопада, в Польщі підтверджено понад 521,5 тис. випадків зараження коронавірусною інфекцією, включаючи 7636 смертей і понад 200 тис. одужали.

Ситуація з коронавірусом у світі

Кількість заражень коронавірусом в світі наближається до позначки в 50 млн. В цілому з початку пандемії від COVID-19 померли майже 1 млн 244 тис. пацієнтів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тамара Отовська