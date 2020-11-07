Станом на 7:30 ранку 7 листопада у світі вже 49 322 827 інфікувалися коронавірусом.
Про це свідчать дані мапи поширення вірусу при Університеті імені Джона Гопкінса.
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Найбільше випадків зареєстровано у США – 9 733 816, Індії – 8 462 080, Бразилії – 5 631 181, Росії – 1 720 063, Франції – 1 709 716.
Україна у загальному рейтингу з кількості інфікованих на двадцятому місці – між Бельгією та Індонезією.
Водночас 32 480 626 хворим з початку пандемії вдалось одужати. Найбільше одужань зафіксовано в Індії, Бразилії та США.
1 242 868 людей померли від ускладнень, спричинених вірусом.
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