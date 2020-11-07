Інфікованих COVID-19 з початку пандемії у світі вже 49,3 мільйона (мапа)

Україна у рейтингу з кількості інфікованих на двадцятому місці – між Бельгією та Індонезією.

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