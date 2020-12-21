Сьогодні Єврокомісія повинна остаточно затвердити застосування цієї вакцини.

Європейське агентство з лікарських засобів представило позитивний висновок стосовно застосування вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

Про це президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила у Twitter.

"Це рішучий момент у наших зусиллях з постачання безпечних і ефективних вакцин європейцям. Європейське агентство з лікарських засобів тільки що представило позитивний науковий висновок щодо вакцини BioNTech/Pfizer. Тепер ми діятимемо швидко. Я очікую до цього вечора рішення від Європейської комісії", - наголосила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, у Великій Британії за перший тиждень вакцинації від коронавірусу щеплення препаратом Pfizer/BioNTech отримали 137897 людей.

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Автор: Віталій Саєнко