Першу пацієнтку, яка отримала щеплення від коронавірусу, виписали із лікарні у Великій Британії.
Про це розповіли у ТСН.
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Саме з цієї жінки розпочалася масова вакцинація в країні 8 грудня. 90-річна Маргарет Кенан отримала щеплення препаратом від компанії Pfizer-BioNTech у місті Ковентрі.
Слід зауважити, що цю ж вакцину уже схвалили для щеплень у Канаді, яка стала третьою країною з масовою вакцинацією у світі після Сполученого Королівства та Бахрейну. Головний санітарний лікар Канади особисто схвлив його ефективність і перші кілька сотень тисяч доз мають надійти вже протягом грудня.
Крім того, вакцинацію оголосили і у Збройних силах Сполучених Штатах. Близько 44 тисяч щеплень також збираються зробити препаратом від Pfizer-BioNTech. Першими вакцину отримують медики, службовці сил швидкого реагування, потім особовий склад, який обслуговує критично важливі оборонні обєкти, та деякі армійські високопосадовці.
Як повідомлялося, мобільну морозилку-термос для зберігання вакцин від коронавірусу розробили в Італії. Камера розрахована на 180 тисяч доз і може працювати без електрики, два дні підтримуючи температуру у -70 градусів за Цельсієм. Це полегшить транспортування препарату Pfizer-BioNTech, який вимагає суворих температурних умов.
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