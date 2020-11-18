Згідно з проведеним дослідженням, 79-96% з тих, хто приймав антибіотики, не були заражені COVID-19, але пили ліки, щоб не заразитися.

Всесвітня організація охорони здоров'я застерігає від лікування коронавірусу антибіотиками. В Європі можливе зростання стійкості до антибіотиків через неправильне використання цих препаратів під час пандемії.

Про це говориться в дослідженні ВООЗ, пише РБК-Україна.

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"Довгострокова проблема неправильного використання антибіотиків окремими людьми і медичними установами погіршується через пандемію COVID-19", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що згідно з результатами дослідження, використання антибіотиків зростало протягом пандемії разом з кількістю нових випадків зараження коронавірусом.

Згідно з проведеним дослідженням, 79-96% з тих, хто приймав антибіотики, не були заражені COVID-19, але пили ліки, щоб не заразитися. Серед тих, хто потрапив до лікарні, також всього 15% пацієнтів потребували антибіотиків, бо у них були супутні бактеріальні інфекції, однак препарати видавалися 75% заразилися.

Зокрема, третє покоління антибіотиків класу цефалоспорини може незабаром втратити свою ефективність, оскільки ряд європейських медичних установ на початку пандемії намагалися лікувати коронавірус подібними препаратами.

Антибіотики і коронавірус: що відомо

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Автор: УНІАН