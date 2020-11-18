Всесвітня організація охорони здоров'я застерігає від лікування коронавірусу антибіотиками. В Європі можливе зростання стійкості до антибіотиків через неправильне використання цих препаратів під час пандемії.
Про це говориться в дослідженні ВООЗ, пише РБК-Україна.
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"Довгострокова проблема неправильного використання антибіотиків окремими людьми і медичними установами погіршується через пандемію COVID-19", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що згідно з результатами дослідження, використання антибіотиків зростало протягом пандемії разом з кількістю нових випадків зараження коронавірусом.
Згідно з проведеним дослідженням, 79-96% з тих, хто приймав антибіотики, не були заражені COVID-19, але пили ліки, щоб не заразитися. Серед тих, хто потрапив до лікарні, також всього 15% пацієнтів потребували антибіотиків, бо у них були супутні бактеріальні інфекції, однак препарати видавалися 75% заразилися.
Зокрема, третє покоління антибіотиків класу цефалоспорини може незабаром втратити свою ефективність, оскільки ряд європейських медичних установ на початку пандемії намагалися лікувати коронавірус подібними препаратами.
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