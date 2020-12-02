Мандарини люблять не тільки за приємний смак, але і за високий вміст вітамінів.

Мандарин - це один з головних символів зимових і новорічних свят. Його люблять як дорослі, так і діти, а рецептів з використанням мандаринів величезна кількість. Важливо знати, як вибрати соковитий і солодкий фрукт, і скільки мандаринів можна з'їдати в день.

Як вибрати хороші мандарини

У свіжого мандарина блискуча шкірка.

Фрукт повинен бути середніх розмірів. У великих багато білих прожилок, а в маленьких – кісточок.

Мандарини іноді натирають рослинною олією для красивого вигляду. Визначити олію можна по запаху.

Якщо шкірка матова - плід зірвали ще зеленим, і він дозрівав на складі.

Мандарини, дозрілі на дереві, більш важкі.

Липкий фрукт найімовірніше оброблявся хімікатами.

Якщо мандарин соковитий на вигляд, але після натискання на шкірці довго залишається вм'ятина – він перемерзлий. Це означає, що корисних властивостей в ньому майже не залишилося.

Перед вживанням мандарини потрібно мити, оскільки мікроорганізми на поверхні шкірки можуть потрапити на ваші руки.

Користь мандаринів

Мандарини містять кислоти, вітаміни А, D, К і інші, а також мінерали: калій, магній, залізо, фосфор, натрій, і кальцій, цинк, мідь, марганець, селен. Ці фрукти у великих кількостях містять фітонциди - природні антисептики.

Читайте такожНазвано п'ять заборонених продуктів при схудненніУ шкірці міститься 1-2% ефірної олії, а також корисні пігменти, наприклад, каротин. У зимовий час цей цитрус є прекрасним джерелом вітамінів і аскорбінової кислоти.

Всім відомі корисні властивості цитрусів під час застуди. І хоча велика частина висновків про користь фруктів для лікування перебільшені, на думку лікарів, але і непотрібними їх назвати не можна. Додавання цедри в гарячі напої допомагає розріджувати мокротиння і полегшувати кашель. Цедру лимона рекомендують додавати в чай при нудоті і токсикозі.

Мандарини можна вживати людям, що худнуть. Їх калорійність становить всього 53 ккал на 100 г м'якоті. Клітковина і пектини позитивно позначаються на травленні і покращують обмінні процеси. Однак варто враховувати, що вони підвищують апетит.

Шкідливі властивості мандаринів

Мандарини, як і всі цитрусові, є сильними алергенами. Цей фрукт не варто давати дітям до 3 років.

Через високу кислотність фрукт не варто вживати при виразковій хворобі, підвищеній кислотності і під час загострення запальних захворювань шлунка і кишечника.

Велика кількість каротину і вітаміну А може викликати навантаження на печінку, особливо якщо цей орган хворий.

Скільки мандаринів можна їсти в день

Мандарини мають високий вміст глюкози, що може підняти рівень цукру в крові. Лікарі радять давати дітям не більше одного мандарина в день. Дорослим можна з'їсти три фрукти за один прийом їжі. Вагітні та годуючі жінки можуть їсти більше цитрусів.

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Автор: Катерина Пулатова