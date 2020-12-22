Влаштуйте собі невелике розвантаження перед святами.

Під час новорічних свят навантаження на організм серйозно зростає. У ці дні ми вживаємо багато жирної і смаженої їжі, алкоголю і солодощів, а також мало рухаємося. Все це створює велике навантаження на організм, що може привести до набору зайвої ваги або загострення захворювань шлунка. Щоб уникнути негативних наслідків, важливо заздалегідь розвантажити свій організм за кілька днів до свят.

Не влаштовуйте розвантажувальні дні на одному продукті

В інтернеті часто можна побачити рекомендації влаштувати собі розвантажувальний день перед святом на кефірі, яблуках або смузі. Однак робити так перед майбутнім застіллям не варто. При подібному режимі харчування сповільнюється метаболізм. Коли свята настануть - уповільнений метаболізм завадить вам переварити велику кількість їжі, що лише прискорить набір ваги. До того ж ви можете зірватися на святі і з'їсти набагато більше, ніж зазвичай.

Набагато краще перейти на здорове харчування перед святами, дотримуючись норми калорій.

Збільште кількість овочів в раціоні

Ця банальна порада дозволить вам отримати більше клітковини і зменшити калорійність страв. Додавайте овочі в кожен прийом їжі і намагайтеся споживати різні їх види. Замініть частину круп або хліба в раціоні овочевим рагу. А на десерт вживайте фрукти замість цукерок.

Вживайте цільнозернові продукти

Продукти з цільного зерна покращують здоров'я кишечника, прискорюють метаболізм і допомагають боротися із запаленням. Замініть макарони, хліб і випічку виробами з цільного зерна. Також краще відмовитися від швидкорозчинної вівсянки та інших каш - обирайте крупи, які потрібно варити.

Підготуйте печінку

Важка святкова їжа і алкоголь створюють навантаження на печінку, тому варто заздалегідь підготувати цей орган до урочистостей. Відмовтеся від газованої води і солодких напоїв, які призводять до ожиріння печінки. Не вживайте алкоголь до свят. Знизити ризик розвитку цирозу допоможуть дві чашки зеленого чаю або кави (якщо немає протипоказань) в день. Також для печінки корисні такі продукти:

риб'ячий жир;

жирна риба;

авокадо;

грейпфрут;

горіх;

виноград.

Висипатися

У новорічну ніч ми лягаємо спати набагато пізніше звичайного - це великий стрес для організму. Дуже важливо висипатися в останні кілька днів перед 1 січня. Повноцінний сон додасть сил і дозволить зберегти бадьорість в новорічну ніч.

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Автор: Катерина Пулатова