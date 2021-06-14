76-річний Зіона Чана очолював релігійну секту, що практикує полігамію.

В Індії в штаті Мізорам помер 76-річний Зіона Чана - керівник релігійної секти. Його вважають главою найбільшої в світі сім'ї.

Як пише BBC, живе сімейство в чотириповерховому будинку, в деяких кімнатах стоїть по дев'ять-десять ліжок. За повідомленнями місцевих журналістів, його дружини жили в кімнаті біля спальні Чани. За одну вечерю вони з'їдають 60 кг картоплі або 50 кг рису і 30 курок.

Рух, який був заснований Зіоною Чаном, заохочує полігамію - всі члени громади можуть брати собі стільки дружин, скільки захочуть.

В останні роки лідер секти страждав гіпертонією і діабетом, що наблизило його смерть. Помер Чана у віці 76 років у лікарні. Здоров'я Чани погіршилося, коли він був вдома в селі Бактаунг Тлангнуам. Увечері 13 червня його доставили в лікарню, де констатували смерть.

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Був Чана главою найбільшої сім'ї чи ні, він і його сім'я є місцевою сенсацією, яка приваблює туристів до індійського села. Будинок сім'ї є туристичною визначною пам'яткою штату, куди з'їжджаються люди з усього світу.

Секта, яку очолював Чана, налічує 2 тисячі послідовників. Ті члени громади, які не є членами сім'ї чоловіка, живуть в іншому будинку.

За даними Reuters, Зіона Чана народився в 1945 році. Він познайомився зі своєю першою дружиною в 17 років — вона була на три роки старша за нього. А релігійну секту заснував дідусь Чани в 1942 році.

With heavy heart, #Mizoram bid farewell to Mr. Zion-a (76), believed to head the world's largest family, with 38 wives and 89 children.

Mizoram and his village at Baktawng Tlangnuam has become a major tourist attraction in the state because of the family.

Rest in Peace Sir! pic.twitter.com/V1cHmRAOkr — Zoramthanga (@ZoramthangaCM) June 13, 2021

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Автор: Вікторія Гордієнко