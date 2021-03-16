"Русский мир" Аллатрою активно пропагувався до 2013 року. Після говорити про це стали обережніше.

Популярна мережа церков «Аллатра» вигадала нового бога в образі Путіна й активно пропагувала «русский мир» до початку війни на Донбасі.

Про це повідомляють журналісти проекту Гроші.

Аллатра працювала й раніше, але зареєструвалася у Києві у 2014 році – під час активних бойових дій на сході України. Саме тоді почала з’являтися активна пропаганда їхньої діяльності – з яскравою рекламою у місті.

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Прихожани живуть за книгою так званої Анастасії Нових (насправді псевдонім). Журналісти припускають, що справжнім автором «біблії» може бути Галина Яблучкіна. Вона є засновницею кількох видавництв – Аллатра і Сенсей.

Яблучкіна, як й лідер секти, родом з Макіївки. Останній називає себе професором та академіком. Водночас в Українському центрі аналітики й безпеки цю інформацію не підтверджують.

У книгах лідер церкви розповідає, що світом правлять «архонти», які нав’язують людству життя тваринним началом, а осередком цих архонтів є США, але члени Аллатри вірять, що неодмінно відбудеться об’єднання слов’ян, а після нього – об’єднання світу. Визначну роль в цьому відіграватиме Росія і «Номо» - Володимир Путін.

«Геополітичні інтереси та завдання РФ, конкретні дії, які Росія вживає у як вона вважає «священній війні» проти колективного Заходу, та ідеологія Російської Федерації – все це абсолютно відповідає тезам, проповідям та антиукраїнській пропаганді, якою займається Аллатра», – пояснила експерт Тетяна Заровна.

Ба більше, багато з керівників регіональних осередків церкви є колишніми активістами Антимайдану й інших проросійських структур.

Тоді як у Росії стверджують, мовляв, за сектою стоїть Україна, щоб дестабілізувати ситуацію в РФ, хоч очільники місцевих відділень церкви в Росії вболівають за чинну політику Кремля. Наприклад, керівник церкви Аллатра у Санкт-Петербурзі є водночас адміністратором громадської сторінки Путіна у соціальних мережах.

«Русский мир» Аллатрою активно пропагувався до 2013 року. Після говорити про це стали обережніше.

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Автор: УНІАН