Індійську вакцину не отримає програма COVAX, дози від якої надходять і в Україну.

Індія навряд чи відновить значний експорт вакцин від коронавірусу. Цього не станеться щонайменше до жовтня, оскільки країна зберігає дози для внутрішнього використання.

Про це Reuters повідомили три джерела в уряді Індії. Така затримка буде довшою, ніж очікувалося. Це ще більше загострить дефіцит постачання вакцин через глобальну програму COVAX, від якої дози отримує й Україна.

Індія страждає від найбільшого спалаху заражень коронавірусом у світі. Тож країна зупинила експорт вакцин місяць тому після того, як пожертвувала чи продала більше 66 мільйонів доз. Таке рішення Індії змусило країни включно з Бангладеш, Непалом, Шрі-Ланкою і багатьма країнами Африки шукати альтернативні джерела вакцин.

Читайте такожПо сусідству з коровами і крапельницями на деревах: в індійському селі відкрили COVID-госпіталь просто неба (фото, відео)ВООЗ, яка головує в програмі COVAX, в понеділок закликала виробників вакцин від COVID-19 за межами Індії розширити свої поставки, зважаючи на відсутність надходжень від південно-азійської країни. Джерела Reuters на умовах анонімності повідомили, що індійська програма вакцинації зараз буде пріоритетною. Адже кількість випадків зараження в країні перевалила за 25 мільйонів. А щоденна кількість смертей від хвороби б'є рекорди.

"Ми офіційно не повинні забезпечувати всі країни, оскільки ми не зобов'язані це робити. Було внутрішнє обговорення. І деякі країни попросили не очікувати експорту, зважаючи на індійську ситуацію", - сказав один зі співрозмовників Reuters про рішення Ню-Делі заморозити експорт вакцин.

Разом з тим, джерело не назвало країни, яким повідомили про затримки. Інші два співрозмовника видання сказали, що відновлення експорту вакцин від COVID-19 буде залежати від того, як швидко Індія зможе приборкати смертельну другу хвилю зараження. Індійське міністерство зовнішніх справ, яке координує й наглядає за експортом вакцин, не відповіло на запити про коментар.

Смертельна хвиля

Читайте такожСША передадуть іншим країнам ще 20 мільйонів доз вакцин від COVIDПредставник Інституту сироватки крові Індії сказав, що зараз найбільший у світі виробник вакцин зосереджений на задоволенні потреб всередині країни. Раніше очікувалося, що експорт доз відновиться в червні. На питання про можливі поставки в жовтні, організація GAVI, яка теж головує в COVAX, повідомила Reuters, що очікувала від Індії 140 мільйонів доз в травні. Але ця партія залишиться в країні.

"Оскільки Індія бореться з по-справжньому смертельною хвилею пандемії, індійське виробництво вакцин включно зі 140 мільйонами доз, які були призначені для COVAX, зобов'язане захистити власних громадян. Ми пропонуємо уряду Індії нашу повну підтримку в зусиллях взяти вірус під контроль і готові допомогти, як тільки можемо", - повідомили в GAVI.

COVAX домовився з Інститутом сироватки крові Індії про 1,1 мільярд доз вакцин або від AstraZeneca, або від Novavax. Голова ЮНІСЕФ у понеділок закликав країни G7 пожертвувати частину своїх вакцин від COVID-19 програмі COVAX, щоб збалансувати дефіцит, спричинений відмовою Індії експортувати дози. За підрахунками ЮНІСЕФ, станом на червень нестача вакцин досягне 190 мільйонів доз.

Коронавірусна криза в Індії

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Переклад: Лесь Димань