Шведський уряд поки не вирішив, з якого віку — з 16 або з 18 років — громадяни повинні будуть отримувати такий паспорт.

Влада Швеції оголосила про введення в дію з 1 грудня цифрових паспортів вакцинації від COVID-19.

Ці паспорти будуть необхідні громадянам для відвідування масових заходів з числом учасників понад 100 осіб. Без такого паспорта не можна буде відвідати концерти, вистави, спортивні заходи. При цьому шведський уряд поки не вирішив, з якого віку — з 16 чи з 18 років — громадяни повинні будуть отримувати такий паспорт.

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За словами міністра охорони здоров'я Швеції Лєни Халленгрен, вони очікують зростання числа випадків захворювання цієї зими, оскільки країна "не ізольована від решти світу.

"Новини, звичайно, неприємні. Але ми всі хочемо, щоб пандемія закінчилася", - заявила міністр, оголошуючи про нові обмеження.

В даний час в Швеції 85,3% громадян у віці старше 16 років отримали першу дозу вакцини від коронавірусу. Повністю щеплені 81,7% дорослих громадян. З початку пандемії в країні померли від коронавірусу 15 107 осіб, повідомляє kommersant з посиланням на AP.

Відзначимо, що на початку пандемії коронавірусу Швеція залишалася чи не єдиною країною, де не було потрібно носити маски і дотримуватися соціальної дистанції. Також у країні не вводилися локдауни.

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Автор: Ірина Погоріла