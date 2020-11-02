Дієтологи розповіли, як пов'язані стрес і набір зайвої ваги, і як уникнути стресу у важкий осінній період.

Осіння пора - це дуже важкий період для нашої нервової системи. Восени багато людей мають діло з депресією, нудьгою, безсонням і сильним занепадом сил. Постійна нервозність і часті стресові ситуації призводять до набору зайвої ваги.

Однак розв'язання цієї проблеми є. Уникнути появи зайвої ваги при стресах можливо, якщо вести правильний спосіб життя і навчитися розслаблятися.

Як пов'язана зайва вага з набором ваги

У важкі життєві періоди багато людей сильно повніють. Пов'язано це з підвищеним виробленням кортизолу - гормону стресу. Цей гормон може перетворювати м'язи в жирову тканину. Це природна реакція організму на стресову ситуацію.

Найбільше до ожиріння схильний живіт і область талії. Іноді можна зустріти повних людей з худими руками і ногаму. При виробленні кортизолу часто покриваються жиром внутрішні органи, що призводить до серйозних захворювань.

Високий рівень кортизолу змушує відчувати постійний голод і підвищує тягу до солодощів. Багато людей мають звичку "заїдати" стрес і нарощувати зайві кілограми.

Поради для зняття стресу і розслаблення

Навіть в найважчий період життя можливо досягти рівноваги і гармонії з собою. Лікарі і дієтологи радять дотримуватися порад для розслаблення і зняття напруги.

Використовуйте пози з йоги і техніки медитації. Медитувати можна в будь-який час, коли ви відчуваєте, що "закипаєте". Невелику вправу з медитації можна виконати навіть в обідню перерву на роботі. Читайте також Дієтологи назвали найкорисніші продукти для жіночого здоров'я і краси

Засинайте в один і той же час дня. За 2 години до сну не дивіться телевізор і не користуйтеся телефоном. Можна послухати розслаблюючу музику в навушниках або почитати книгу.

Провітрюйте кімнату перед сном. У теплу ніч можна трохи відкрити вікна.

Не пийте каву і міцний чорний чай після 15:00. Перед сном можна випити трав'яний чай.

Вживайте продукти з високим вмістом магнію: гречану кашу, чорний шоколад, горіхи, жирну рибу, авокадо, насіння льону і кунжуту.

Не мучте себе надмірними тренуваннями і жорсткими харчовими обмеженнями: від цього ви будете нервувати тільки сильніше. Схуднення не повинно бути для вас тортурами. Дозволяйте собі невеликі послаблення на вихідних.

Відмовтеся від перекусів між прийомами їжі. Можете випити чашку несолодкого чаю або з'їсти яблуко.

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Автор: Катерина Пулатова