Осіння пора - це дуже важкий період для нашої нервової системи. Восени багато людей мають діло з депресією, нудьгою, безсонням і сильним занепадом сил. Постійна нервозність і часті стресові ситуації призводять до набору зайвої ваги.
Однак розв'язання цієї проблеми є. Уникнути появи зайвої ваги при стресах можливо, якщо вести правильний спосіб життя і навчитися розслаблятися.
Як пов'язана зайва вага з набором ваги
У важкі життєві періоди багато людей сильно повніють. Пов'язано це з підвищеним виробленням кортизолу - гормону стресу. Цей гормон може перетворювати м'язи в жирову тканину. Це природна реакція організму на стресову ситуацію.
Найбільше до ожиріння схильний живіт і область талії. Іноді можна зустріти повних людей з худими руками і ногаму. При виробленні кортизолу часто покриваються жиром внутрішні органи, що призводить до серйозних захворювань.
Високий рівень кортизолу змушує відчувати постійний голод і підвищує тягу до солодощів. Багато людей мають звичку "заїдати" стрес і нарощувати зайві кілограми.
Поради для зняття стресу і розслаблення
Навіть в найважчий період життя можливо досягти рівноваги і гармонії з собою. Лікарі і дієтологи радять дотримуватися порад для розслаблення і зняття напруги.
- Використовуйте пози з йоги і техніки медитації. Медитувати можна в будь-який час, коли ви відчуваєте, що "закипаєте". Невелику вправу з медитації можна виконати навіть в обідню перерву на роботі.Читайте такожДієтологи назвали найкорисніші продукти для жіночого здоров'я і краси
- Засинайте в один і той же час дня. За 2 години до сну не дивіться телевізор і не користуйтеся телефоном. Можна послухати розслаблюючу музику в навушниках або почитати книгу.
- Провітрюйте кімнату перед сном. У теплу ніч можна трохи відкрити вікна.
- Не пийте каву і міцний чорний чай після 15:00. Перед сном можна випити трав'яний чай.
- Вживайте продукти з високим вмістом магнію: гречану кашу, чорний шоколад, горіхи, жирну рибу, авокадо, насіння льону і кунжуту.
- Не мучте себе надмірними тренуваннями і жорсткими харчовими обмеженнями: від цього ви будете нервувати тільки сильніше. Схуднення не повинно бути для вас тортурами. Дозволяйте собі невеликі послаблення на вихідних.
- Відмовтеся від перекусів між прийомами їжі. Можете випити чашку несолодкого чаю або з'їсти яблуко.
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