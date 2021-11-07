За ініціативою адміністрації Байдена, з січня працівники великих компаній мали або вакцинуватися, або щотижня проходити тестування.

Федеральний апеляційний суд США призупинив ініціативу адміністрації президента Джо Байдена з обов'язкової вакцинації проти COVID-19 працівників усіх американських компаній із щонайменше 100 співробітниками.

З 4 січня працівники таких компаній мали або вакцинуватися, або щотижня проходити тестування, передає Reuters. Однак чимало штатів під керівництвом республіканців почали оскаржувати нове правило, мотивуючи це тим, що адміністрація президента США перевищує свої юридичні повноваження.

Щодня внаслідок COVID-19 помирає в середньому близько 1 100 американців, більшість з них не вакциновані. Загалом у Сполучених Штатах від COVID-19 загинули вже близько 750 тисяч людей.

Читайте також18 немовлятам помилково зробили щеплення проти COVID-19За словами чиновників, заходи щодо вакцинації у приватному секторі були вжиті в рамках надзвичайних повноважень Управління з охорони праці (OSHA) щодо безпеки на робочому місці. За даними OSHA, правило поширюється на 84,2 мільйона працівників 1,9 мільйона роботодавців у приватному секторі.

За даними Білого дому, різні правила адміністрації щодо вакцинації поширюються на 100 мільйонів співробітників, що становить приблизно дві третини робочої сили США.

Рішення суду призупинити розпорядження про обов'язкову вакцинацію було ухвалено у відповідь на спільну петицію кількох компаній, правозахисних груп та штатів Техас, Луїзіана, Міссісіпі, Південна Кароліна і Юта. Адміністрація Байдена зобов'язана відповісти на запит про постійну заборону проти цього правила до 17:00 понеділка, 8 листопада.

Водночас, за даними соціологічного опитування, в Україні кожен третій вважає найдієвішим способом боротьби з розповсюдженням коронавірусу тотальну вакцинацію населення. Хоча, як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, на сьогодні повністю вакцинований від COVID-19 лише кожен четвертий дорослий українець.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Комолова