Запровадження тотального карантину найдієвішим заходом назвали лише 6%.

Кожен третій в Україні вважає найдієвішим способом боротьби з розповсюдженням коронавірусу тотальну вакцинацію населення. Хоча, як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, на сьогодні повністю вакцинований від COVID-19 лише кожен четвертий дорослий українець.

Такі результати соціологічного дослідження "Ставлення громадян України до питань, пов’язаних з пандемією коронавірусу COVID-19", проведеного у жовтні, оприлюднив Центр Разумкова.

Як виявилось, серед громадян немає одностайності щодо питання про те, який спосіб боротьби з розповсюдженням коронавірусу є найбільш дієвим. Так, тотальну вакцинацію найдієвішим способом назвали 31,1% опитаних, 18,4% українців вважають дієвою широку мобілізацію медичних закладів та лікування хворих на коронавірус, а 17,2% - ізоляцію носіїв інфекції.

Значно рідше найбільш дієвим способом боротьби з розповсюдженням коронавірусу називали запровадження превентивних заходів стосовно груп ризику - за такий варіант висловилися 8,2% респондентів. За запровадження тотального карантину проголосували 5,9% опитаних. Інші відповіді дали 2,2% опитаних, а 17% респондентів вагалися з відповіддю.

Читайте такожДо кінця тижня Україна отримає 2,9 мільйона доз вакцини ModernaОпитування показало, що довіряють офіційній інформації про чисельність тих, хто захворів на COVID-19 в Україні, лише 18,5% респондентів, 20,9% - вважають, що ці цифри є заниженими, а 23,1% - що завищеними. 23% опитаних відповіли, що не стежать за такою інформацією, а 14,5% вагалися з відповіддю.

Як зазначають соціологи, майже чверть опитаних (23,7%) відповіли, що вони хворіли на COVID-19, що значною мірою відрізняється від офіційної статистики. Серед тих, хто хворів на COVID-19, 15,4% відповіли, що лікувалися стаціонарно у лікарні, 63,9% - що лікувалися амбулаторно (в домашніх умовах під наглядом лікаря), а 20,3% займалися самолікуванням без консультації з лікарем.

42,4% опитаних вважають, що українська влада не спроможна протидіяти загрозам пандемії, 31,7% українців вважають, що можливості влади протидіяти пандемії COVID-19 є обмеженими. Лише 14,7% респондентів відповіли, що українська влада має змогу протидіяти пандемії COVID-19 повною мірою.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 20 жовтня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Раніше УНІАН вже повідомляв про ще одне опитування, яке показало, що понад 42% українців готові вакцинуватись від COVID-19 за певних умов, а понад 54% - не хочуть.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Інна Андаліцька