На півдні Франції виявили новий штам коронавірусу, він був зареєстрований як B.1.640.2. Наразі науковці підтвердили його у 12 людей.
Про це йдеться у повідомленні на порталі MedRxiv.
Перший інфікований був виявлений у середині листопада минулого року – у людини, яка повернулась з Камеруну.
За день до встановлення діагнозу у пацієнта були легкі симптоми.
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Наскільки новий штам небезпечний і заразний наразі невідомо.
Коронавірус в Україні станом на 3 січня
Станом на ранок, 3 січня, в Україні підтвердили ще 1 804 нові випадки інфікування коронавірусом. Напередодні, у неділю, 2 січня, їх було трішки більше – 1 863.
За минулу добу в лікарні з ускладненнями від COVID-19 госпіталізували 1 168 осіб, тоді як 2 537 людей одужали, а 114 померли.
За весь час пандемії в Україні захворіли 3 676 342 особи; з них одужали – 3 479 725, а 96 301 померли.