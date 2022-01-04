​​​​​​​Мутація інфекції поширюється в місті Форкальк'є в Провансі.

На півдні Франції виявили новий штам коронавірусу, він був зареєстрований як B.1.640.2. Наразі науковці підтвердили його у 12 людей.

Про це йдеться у повідомленні на порталі MedRxiv.

Перший інфікований був виявлений у середині листопада минулого року – у людини, яка повернулась з Камеруну.

За день до встановлення діагнозу у пацієнта були легкі симптоми.

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Наскільки новий штам небезпечний і заразний наразі невідомо.

Коронавірус в Україні станом на 3 січня

Станом на ранок, 3 січня, в Україні підтвердили ще 1 804 нові випадки інфікування коронавірусом. Напередодні, у неділю, 2 січня, їх було трішки більше – 1 863.

За минулу добу в лікарні з ускладненнями від COVID-19 госпіталізували 1 168 осіб, тоді як 2 537 людей одужали, а 114 померли.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 676 342 особи; з них одужали – 3 479 725, а 96 301 померли.

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