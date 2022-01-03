Загалом проведено 28 457 565 щеплень.

Станом на ранок, 3 січня, в Україні підтвердили ще 1 804 нові випадки інфікування коронавірусом. Напередодні, у неділю, 2 січня, їх було трішки більше – 1 863.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ в Telegram.

За минулу добу в лікарні з ускладненнями від COVID-19 госпіталізували 1 168 осіб, тоді як 2 537 людей одужали, а 114 померли.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 676 342 особи; з них одужали – 3 479 725, а 96 301 померли.

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1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні - зачинені. В інші дні - працюватимуть за звичайним розкладом.

Дізнатися графік роботи та записатися на щеплення можна тут або через контакт-центр МОЗ: 0-800-60-20-19.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини.

Загалом проведено 28 457 565 щеплень.

Коронавірус в Україні – прогнози експертів

У грудні МОЗ підтвердило перший випадок інфікування новим штамом коронавірусу "Омікрон" в Україні. Тоді ж секретар РНБО Олексій Данілов припустив, що у зв’язку з цим нова хвиля інфікувань очікується вже у лютому.

Аналітики KSE пояснили, що рівень захворюваності COVID-19 в Європі і світі зростає, а в Україні демонструє стрімкий спад. За даними експертів, Україна другий тиждень грудня 2021 року фіксувалася на 14-й позиції з 15-ти великих країн Європи з населенням понад 10 млн осіб.