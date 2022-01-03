Щеплюють громадян старше 60 років, якщо після введення третьої дози минуло більш як півроку.

В Ізраїлі проти COVID-19 почали щеплювати четвертою дозою вакцини.

2 січня було оголошено про початок четвертого етапу вакцинації проти коронавірусу всіх громадян старше 60 років, якщо після третього щеплення пройшло більш як півроку. Раніше четверту дозу вакцини почали отримувати медпрацівники, повідомляє Newsru.co.il.

За даними МОЗ Ізраїлю на 3 січня, першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали майже 6 млн 576,5 тис.осіб (70% населення країни), другу дозу – майже 5 млн 929,6 тис. (64% населення країни). Понад 4 млн 262,8 тис. осіб щеплені третьою дозою (46% населення країни).

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У листопаді 2021 року в країні почалася вакцинація дітей у віковій групі 5-11 років.

Зазначається, що більшість людей старше 60 років повністю вакциновані, і відсоток тяжкохворих серед них набагато нижчий, ніж серед невакцинованих.

Водночас в Ізраїлі оголошено про початок п'ятої хвилі COVID-19, Тель-Авів і десятки інших міст перейшли в "червону" зону епідемічної небезпеки.

В цілому з початку пандемії в країні було виявлено понад 1,3 млн випадків COVID-19, в результаті ускладнень померли понад 8,2 тис. осіб.

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