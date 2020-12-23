У Греції влада заборонила колядувати на різдвяні свята. Це зробили для запобігання поширення коронавірусу.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Ekathimerini, яке цитує заступника міністра цивільного захисту Греції Нікоса Хардаліаса.
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Він уточнив, що церквам дозволять приймати вірян лише 25 грудня - на Різдво, а також Новий рік і Богоявлення (6 січня). В залежності від розміру храму всередині можна буде одночасно перебувати 25-50 особам за умови надягненої маски.
У Греції продовжить діяти комендантська година з 21:00 до 5:00, її дотримання посилено контролюватиме поліція.
Коронавірус у Греції: статистика
В країні за добу 21 грудня підтвердили ще 853 випадки коронавірусної інфекції, а також 83 смерті внаслідок COVID-19. Загалом від початку епідемії в країні зафіксовано понад 132 тисячі випадків цього захворювання.
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