В країні діють суворі обмеження, зокрема комендантська година.

У Греції влада заборонила колядувати на різдвяні свята. Це зробили для запобігання поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Ekathimerini, яке цитує заступника міністра цивільного захисту Греції Нікоса Хардаліаса.

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Він уточнив, що церквам дозволять приймати вірян лише 25 грудня - на Різдво, а також Новий рік і Богоявлення (6 січня). В залежності від розміру храму всередині можна буде одночасно перебувати 25-50 особам за умови надягненої маски.

У Греції продовжить діяти комендантська година з 21:00 до 5:00, її дотримання посилено контролюватиме поліція.

Коронавірус у Греції: статистика

В країні за добу 21 грудня підтвердили ще 853 випадки коронавірусної інфекції, а також 83 смерті внаслідок COVID-19. Загалом від початку епідемії в країні зафіксовано понад 132 тисячі випадків цього захворювання.

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Автор: Юрій Годован