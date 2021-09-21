Вакцина - це дар, вважає офіційний представник організації Маргарет Харріс.

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає людей вакцинуватися від COVID-19, оскільки 99% загиблих від коронавірусу припадає на нещеплених людей.

Про це повідомляє Anadolu.

"Так, вони працюють, і вони працюють дуже, дуже добре. І пам'ятайте, для чого вони були створені - вони були створені для запобігання госпіталізацій, важких захворювань і смерті. І вони справляються з цим дуже добре",- заявила офіційна представниця ВООЗ Маргарет Харріс на прес-конференції 21 вересня.

За її словами, дивлячись на госпіталізованих і вмираючих людей, "стає сумно, тому що переважна більшість, 99% з них, не були вакциновані".

Харріс зазначила, що це стосується навіть країн з високим рівнем вакцинації населення.

Читайте такожЛікар пояснила, чому щеплення від COVID-19 потрібно робити навіт тим, хто перехворів"Якщо у вас є доступ до вакцини, зрозумійте, що це великий дар, це велика честь", - каже працівниця ВООЗ.

Також жінка закликала шукати інформацію про вакцини в надійних джерелах - на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я та на сайтах Міністерства охорони здоров'я своєї країни.

За даними ВООЗ, у світі застосували вже майже 5,78 мільярда доз вакцини, проте лише 2% препаратів використовували в країнах Африки.

Як вже повідомляв УНІАН, дослідження центрів з контролю і профілактики захворювань показало, що вакцина Moderna ефективніше за деякі інші може вберегти людину від госпіталізації з COVID-19.

Автор: Станіслав Кожемякін