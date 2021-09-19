При цьому більшість госпіталізованих учасників дослідження виявилися не вакциновані.

Дослідження Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC) показало, що вакцина Moderna ефективніше за кілька інших може вберегти людину від госпіталізації з COVID-19.

Дослідники підрахували, що ефективність вакцини Moderna проти госпіталізації склала 93%, пише The Hill, тоді як ефективність вакцин Pfizer-BioNTech і Johnson & Johnson склала 88% і 71% відповідно.

"Хоча ці реальні дані свідчать про деякі відмінності в рівнях захисту від вакцини, всі схвалені FDA або авторизовані вакцини проти COVID - 19 забезпечують суттєвий захист від госпіталізації з COVID-19", - йдеться у звіті.

У дослідженні взяли участь понад 3 600 дорослих, яких госпіталізували у 21 лікарню США у 18 штатах в період з 11 березня до 15 серпня. З них 1 682 отримали позитивні результати тесту на COVID-19, а решта вважалися контрольними. Дорослі з ослабленим імунітетом в дослідження не включалися.

Більшість учасників - 64% - не були вакциновані. Майже 13% були повністю вакциновані вакциною Moderna, 20% - повністю вакциновані вакциною Pfizer і 3,1% - повністю вакциновані дозою Johnson & Johnson.

Ефективність вакцини серед реципієнтів Moderna досягла 93% в період від 14 до 120 днів після другої дози та трохи знизилася до 92% приблизно через чотири місяці.

Читайте такожУ Німеччині більше місяця застосовували прострочену вакцину ModernaАле дослідники задокументували більше зниження ефективності серед реципієнтів Pfizer-BioNTech, що сприяло зниженню загальної ефективності вакцини. Щеплення Pfizer були визнані ефективними на 91% в період від 14 до 120 днів після другої ін'єкції та тільки на 77% після 120 днів.

За словами науковців, підвищена ефективність Moderna може бути пов'язана з більшим вмістом мРНК у вакцині або з різницею часових інтервалів між дозами. Реципієнти Moderna отримують другу дозу через чотири тижні, а Pfizer-BioNTech - через три тижні.

Дослідники також проаналізували рівні антитіл у 100 здорових добровольців у трьох лікарнях через два-шість тижнів після вакцинації та виявили, що рівні антитіл до RBD вище при вакцині Moderna, ніж при двох інших. Рівень антитіл IgG був аналогічним у реципієнтів вакцини Moderna і Pfizer і вище, ніж у реципієнтів Johnson & Johnson.

У CDC зробили висновок, що вакцини з мРНК - Moderna і Pfizer-BioNTech - "забезпечують більший захист", ніж вакцина Johnson & Johnson. Зазначається, що з'ясування ефективності потенційно може вплинути на рекомендації щодо політики бустерних ін'єкцій.

Раніше в українському МОЗ нагадали про можливість комбінації вакцин. У разі коли перше щеплення проведено вакциною Moderna, другу можна робити Comirnaty / Pfizer-BioNTech, і навпаки.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова