Це перший у межах ЄС висновок щодо безпечності продуктів, до складу яких входять комахи. Невдовзі їх зможуть продавати в супермаркетах.

Європейське агентство з безпечності продуктів харчування визнало безпечним споживання їжі з висушеними борошняними черв’яками. Це означає, що таких черв’яків або продукти з ними скоро зможуть можуть продавати в супермаркетах і подавати в ресторанах.

Це перший у межах ЄС висновок щодо безпечності продуктів, до складу яких входять комахи, зазначається в повідомленні агентства, пише Громадське.

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Йдеться про личинку комахи Tenebrio molitor, відомої як хрущак борошняний. Так її називають тому, що вона харчується переважно борошном і зерном.

Загалом личинка хрущака борошняного «безпечна для вживання в їжу», йдеться у висновку агентства. Водночас там застерігають щодо можливих алергічних реакцій на білки тваринного походження або інші речовини, що можуть міститися в черв’яках, як-от глютен.

Автори експертного висновку зазначили, що висушений борошняний черв’як, спожитий як окрема страва чи в складі інших продуктів харчування, є джерело білка, клітковини й жирів. Крім того, споживання комах у принципі агентство вважає більш екологічним, бо на це йде менше ресурсів.

The Guardian, до речі, пише, що личинки на смак нагадують арахіс. Сушені личинки можна використовувати як закуску і навіть для приготування десерту, до складу якого також входить какао-порошок, маргарин, яйце, нежирний йогурт і борошно.

Із 2018 року в ЄС діє Регламент про нову їжу (Novel Food Regulation), який дозволяє Європейському агентству з безпечності продуктів харчування розглядати заявки на реєстрацію незвичних видів їжі. Відтоді, як стверджує регулятор, до нього звернулися з дозволами продавати в Євросоюзі їстівних комах (зокрема цвіркунів і сарану) та їжу з трав і водоростей.

Рішення агентства щодо личинок хрущаків борошняних означає, що питання про дозвіл на їх продаж і подання як страви в закладах харчування мають розглянути в інших органах ЄС. Французька компанія Agronutris, яка й подавала заявку, розраховує, що зможе почати виробництво продуктів уже протягом найближчих кількох місяців.

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Автор: УНІАН