Глава уряду заявив, що країна перемогла пандемію.

В Ізраїлі збираються скасувати вимогу носити захисні маски в закритих приміщеннях.

Про це пише Newsru.co.il.

Міністр охорони здоров'я Юлій Едельштейн зробив цю заяву в ході церемонії, присвяченій вшануванню медичних працівників. За його словами, скасування заборони залежить від ситуації із захворюваністю.

"Якщо найближчими днями показники захворюваності не погіршаться, то з 15 червня буде скасовано вимогу носити захисні маски в закритих приміщеннях", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ Італії встановили рекорд з вакцинації від коронавірусу: 600 тисяч щеплень за деньТакож на заході виступив глава уряду Біньямін Нетаніягу. Він сказав, що в Ізраїлі перемогли епідемію коронавірусу.

Перед початком церемонії працівники медкомплексу "Адаса" заявили, що мають намір бойкотувати її через присутність Нетаніягу. Вони скаржаться на недостатнє фінансування лікарень, через яке ті не можуть розрахуватися з постачальниками та зазнають труднощів при виплаті зарплат.

Коронавірус в Ізраїлі

В Ізраїлі від коронавірусу повністю щеплено більшість дорослого населення.

Згідно з даними ресурсу OurWorldInData, країна є одним зі світових лідерів за кількістю вакцинованих від COVID-19.

З1 червня в країні припиняє роботу система "зелених пропусків»і "фіолетових значків". Також у ізраїльтян перестали запитувати підтвердження вакцинації або одужання від COVID.

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Автор: Людмила Жерновська