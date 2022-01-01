У Франції ще одна категорія населення зможе отримати контрацептиви безплатно.

Влада Франції відсьогодні зробила безплатним доступ до контрацептивів для жінок віком від 18 до 25 років, розширивши вже чинну програму для неповнолітніх, спрямовану на запобігання небажаній вагітності.

Про розширення доступу до протизаплідних пігулок, внутрішньоматкових спіралей, контрацептивних пластирів та ін'єкцій було оголошено у вересні 2021 року за результатами досліджень, які вказали на те, що молоді жінки часто відмовляються від використання протизаплідних засобів через фінансові причини, повідомляє Deutsche Welle.

За оцінками французької влади, програмою зможуть скористатися до 3 млн жінок.

Починаючи з 2022 року, "система медичного страхування покриватиме вартість контрацепції та пов'язаних із нею процедур (щорічна консультація з лікарем або акушеркою та біологічні тести) без попередньої оплати", йдеться у заяві Міністерства охорони здоров'я.

Читайте такожФранція уклала контракт з Грецією на поставку фрегатівДо сьогоднішнього дня безплатна контрацепція у Франції була доступна лише для дівчат віком до 18 років, як це встановлено й у низці інших європейських країн, таких як Німеччина, Бельгія, Нідерланди та Норвегія. У Великій Британії жінки різного віку мають безплатний доступ до контрацептивів.

Раніше в українському Міністерстві охорони здоров'я повідомляли, що у країні фіксується достатньо низький рівень використання контрацептивів серед молоді, тому трапляються вагітності та пологи у дівчат віком до 14 років.

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