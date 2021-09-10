Така програма коштуватиме державі 21 мільйон євро на рік.

З 1 січня Франція зробить доступ до контрацептивів безкоштовним для жінок віком до 25 років.

Про це розповів міністр охорони здоров'я країни Олів'є Веран, передає Reuters.

За його словами, така програма обійдеться державі у 21 мільйон євро на рік.

"Серед молодих жінок спостерігається спад використання протизаплідних засобів, і це в основному з фінансових причин. Нестерпно, що жінки не можуть захистити себе, не можуть мати доступ до протизаплідних, просто тому що це занадто дорого", - зазначив міністр.

Зараз у Франції контрацептиви безкоштовно можуть отримувати жителі до 18 років.

Раніше в українському Міністерстві охорони здоров'я повідомляли, що у країні фіксується достатньо низький рівень використання контрацептивів серед молоді, тому трапляються вагітності та пологи у дівчат віком до 14 років.

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Автор: Катерина Комолова