У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що в Україні минулого року понад три тисячі пологів були у дівчат віком до 17 років.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це завідувач відділу вікових особливостей здоров’я Центру громадського здоров’я МОЗ Ірина Сорока повідомила під час онлайн-конференції на тему: «Впровадження комплексної сексуальної освіти і принципів гендерної рівності: перспективи в Україні 21-го століття».
Сорока наголосила, що фіксується досить низький рівень використання контрацептивів серед молоді, тому в Україні трапляються вагітності і пологи у дівчат віком до 14 років.
За її словами, такі дівчата, зазвичай, не проходять медичне спостереження в жіночих консультаціях і народжують поза межами медичних закладів.
Також Сорока назвала жахливою ситуацію з абортами у молодих дівчат – минулого року зареєстровано 3 329 аборти, з них 2 тис. 632 аборти в дівчат віком 18-19 років.
«У 15-17 років левова частка таких переривань – 46% першої вагітності, а понад 50% – це вже не перше переривання вагітності в такому незрілому віці», - додала вона.
Також Сорока повідомила, що в Україні є чимало хворих до 19 років з інфекціями, які передаються статевим шляхом – зокрема, в 2019 році зафіксовано близько 50 випадків захворювань на гонорею.
«У нас реєструються випадки хламідіозу, трихомоніазу та мікоплазмозу, і найбільш вразлива вікова група – це 15-18 років», - додала вона.
З огляду на таку невтішну статистику, Сорока наголосила на необхідності впровадження комплексної сексуальної освіти в навчальних закладах.
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