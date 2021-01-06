Вакцину визнали безпечною та ефективною.

Європейське агентство лікарських засобів дало позитивний висновок щодо вакцини від коронавірусу виробництва американської компанії Moderna.

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Як повідомляється в Twitter Європейської комісії, вакцину визнали безпечною та ефективною.

Наступним кроком до використання препарату Moderna у вакцинації стане дозвіл на його продаж у країнах ЄС.

Американська адміністрація продовольства і ліків раніше визнала вакцину від Moderna безпечною та оцінила її ефективність у 94,5%. На сьогодні вона вже використовується в Сполучених Штатах.

Вакцинація від коронавірусу

В кінці грудня в ЄС, Ізраїлі, Великій Британії, США і деяких інших країнах почалася вакцинація від коронавірусу.

В основному для вакцинації в Європі і США на сьогодні використовується препарат виробництва Pfizer / Biontech.

Україна уклала контракт на поставку ,913 млн доз вакцини проти COVID - 19 виробництва китайської Sinovac Biotech.

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Автор: Дмитро Захаров