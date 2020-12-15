Схвалення регулятора означає, що препарат Moderna може стати другою дозволеною вакциною від коронавірусу SARS-CoV-2 у США.

Вакцина від COVID-19, розроблена американською компанією Moderna, безпечна і ефективна на 94,5%.

Читайте такожУ Євросоюзі 21 грудня можуть схвалити використання вакцини BioNTech і Pfizer - ЗМІЯк повідомляє Радіо Свобода, про це йдеться у висновках американської Адміністрації харчів та ліків (FDA).

«Наразі триває третя фаза рандомізованого та плацебо-контрольованого дослідження застосування mRNA-1273 на близько 30 тис. учасників, щоб оцінити безпечність та ефективність вакцини. Попередній проміжний аналіз ефективності щодо 27 тис. 817 учасників з використанням даних, зібраних до 7 листопада 2020 року, показав ефективність вакцини на 94,5%», - йдеться в документі.

Також, згідно зі звітом, FDA не виявила суттєвих причин сумніватися в безпечності вакцини. Втім, на основі наразі наявних даних регулятор не робить остаточних висновків про безпечність вакцини для дітей до 18 років, вагітних, матерів під час грудного вигодовування та людей з імунною недостатністю.

Схвалення регулятора означає, що препарат Moderna може стати другою дозволеною вакциною від коронавірусу SARS-CoV-2 у США, після того як раніше управління схвалило застосування вакцини компаній Pfizer спільно з німецькою BioNTech.

14 грудня у США почалася кампанія вакцинації від COVID-19 спільною вакциною компаній Pfizer та BioNTech.

Вакцинація від COVID-19 почалася: що відомо?

1 грудня влада Великої Британії першою у світі схвалила вакцину спільного виробництва американської Pfizer і німецької BioNTech для масового застосування. Дві інші вакцини - американської Moderna і британської AstraZeneca - поки перебувають на розгляді регуляторів.

8 грудня Британія першою серед західних країн розпочала масову вакцинацію від коронавірусу. В першу чергу щеплення зроблять людям з груп ризику, медикам і соцпрацівникам.

Тим часом, в Україні МОЗ склало графіки майбутньої вакцинації від COVID-19. Очікується, що наша країна отримає вакцину в першому півріччі 2021 року. Всього Київ розраховує отримати 8 мільйонів доз на першому етапі.

6 грудня голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки і оборони, академік НАНУ Сергій Комісаренко повідомив, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

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Автор: Леся Лещенко