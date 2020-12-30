Раніше китайська вакцина від COVID-19 отримала перше схвалення від іноземної держави — ОАЕ.

Вакцина від коронавірусу, розроблена китайською компанією Sinopharm, показала ефективність 79,34%. Результат заснований на проміжному аналізі даних клінічних випробувань третьої фази.

Читайте такожІталія не може отримати нову партію вакцини від коронавірусу через негоду"Інактивована вакцина проти коронавірусу, розроблена пекінською Sinopharm CNBG, показала безпеку після вакцинації... Захисний ефект вакцини проти COVID-19 становить 79,34%», - повідомив Пекінський інститут біологічних продуктів, «дочка» Sinopharm.

Раніше китайська вакцина від COVID-19 отримала перше схвалення від іноземної держави - ОАЕ. Влада цієї країни заявила, що задоволена попередніми результатами третьої фази клінічних випробувань, передає kommersant.

За даними Університету Джонса Хопкінса, у світі зареєстровано майже 82 млн випадків зараження коронавірусом.

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Автор: УНІАН