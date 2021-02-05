Для цього необхідно буде прищепити 75% населення планети.

Нинішні темпи вакцинації проти коронавірусу дозволять світу повернутися до нормального життя не раніше ніж через 7 років. Для цього необхідно буде прищепити 75% населення планети.

Читайте такожЕксперти ВООЗ відвідали лікарню в Ухані, де були перші інфіковані COVID-19Як пише Bloomberg, це найбільша кампанія вакцинації в історії - понад 119 млн доз вже було поширене в 67 країнах. В середньому в світі зараз вакцинують близько 4,54 млн осіб на добу. "При таких темпах буде потрібно 7 років, щоб досягти значного рівня глобального імунітету", - пише видання.

При цьому наголошується, що найближчим часом можуть з'явитися нові вакцини від інших виробників, що прискорить процес вакцинації.

В даний час найвищий відсоток вакцинації зафіксовано в Ізраїлі (58,5 доз на 100 осіб) - він дозволить країні повернутися до нормального життя через два місяці. Великобританія - за 6 місяців, США - до кінця 2021 року, країнам Європи - через 2-4 роки.

Видання зазначає, що в США останній показник вакцинації становить в середньому 1339525 доз на день. При таких темпах приблизно 11 місяців буде потрібно, щоб охопити 75% населення дводозовою вакциною. За словами провідного лікаря-інфекціоніста США Ентоні Фаучі, вакцинація приблизно від 70% до 85% населення країни дозволить повернутися до нормального життя.

Видання називає доставку мільярдів вакцин від коронавірусу по всьому світу, одним з найскладніших логістичних завдань, які коли-небудь робилися.

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Автор: УНІАН