Канцлерка Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель планує зробити щеплення від COVID-19, коли "настане її черга".
Про це вона заявила під час новорічної промови, пише DW.
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Зазначимо, що на відміну від низки інших країн, зокрема США, Німеччина не включила урядовців до переліку тих, хто першочергово отримає вакцину від коронавірусу. У межах Національної стратегії щодо вакцинації пріоритетною групою в ФРН є пенсіонери, старші 80 років, мешканці та співробітники будинків для людей похилого віку, а також медперсонал.
Наступними в черзі на вакцинацію є німці, старші 70 років, а також ті, хто забезпечує функціонування держави, зокрема поліція, охорона, пожежники тощо.
У категорії підвищеного пріоритету для тих, кому за 60 років, є "люди на релевантних позиціях в уряді". 66-річна Меркель, вочевидь, належить до третьої групи. Однак, час вакцинації кожної конкретної особи визначається місцевими органами влади.
Німеччина, як і низка інших країн ЄС, розпочала свою програму вакцинації 27 грудня, хоча перше щеплення від коронавірусу у ФРН зробили днем раніше 101-річній жінці.
За словами Меркель, вакцина "дає надію".
"Ось уже кілька днів у надії є обличчя: обличчя перших щеплених, літніх людей та їхніх доглядальників, медичного персоналу відділень інтенсивної терапії... Не лише тут, а й в усій Європі та багатьох інших країнах", - наголосила канцлерка.
Нагадаємо, що жорсткий карантин у Німеччині планують продовжити ще на два-три тижні: до 24 чи 31 січня 2021 року.
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