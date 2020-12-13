Жорсткі обмеження діятимуть у країні близько місяця.

Влада Німеччини на тлі складної ситуації з пандемією коронавірусу вирішила запровадити з 16 грудня жорсткий локдаун.

Як повідомляє DW, таку заяву в ході відеоконференції зробили канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністри 16 федеральних земель ФРН.

Читайте такожВ Австрії дозволять допомагати важкохворим іти з життяЖорсткий локдаун триватиме щонайменше до 10 січня 2021 року. По всій країні закриються магазини роздрібної торгівлі, за винятком продовольчих, у школах припиниться очне навчання, закриються дитячі садки.

Водночас передбачено певні винятки. Так, на різдвяні свята 24-26 грудня дозволені зустрічі у вузькому сімейному колі, максимальну кількість учасників таких зустрічей повинні визначити федеральні землі, залежно від епідеміологічної ситуації. При цьому на Новий рік - 31 грудня і 1 січня - вводиться заборона на масові заходи.

У період жорсткого локдауну дозволяється відвідування богослужіння в храмах, але за дотримання соціальної дистанції і масочного режиму. З 16 грудня по 10 січня громадянам рекомендовано відмовитися від поїздок в інші регіони Німеччини або за кордон, за винятком нагальних випадків.

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Автор: Аліна Вишневська