Влада Німеччини на тлі складної ситуації з пандемією коронавірусу вирішила запровадити з 16 грудня жорсткий локдаун.
Як повідомляє DW, таку заяву в ході відеоконференції зробили канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністри 16 федеральних земель ФРН.
Читайте такожВ Австрії дозволять допомагати важкохворим іти з життяЖорсткий локдаун триватиме щонайменше до 10 січня 2021 року. По всій країні закриються магазини роздрібної торгівлі, за винятком продовольчих, у школах припиниться очне навчання, закриються дитячі садки.
Водночас передбачено певні винятки. Так, на різдвяні свята 24-26 грудня дозволені зустрічі у вузькому сімейному колі, максимальну кількість учасників таких зустрічей повинні визначити федеральні землі, залежно від епідеміологічної ситуації. При цьому на Новий рік - 31 грудня і 1 січня - вводиться заборона на масові заходи.
У період жорсткого локдауну дозволяється відвідування богослужіння в храмах, але за дотримання соціальної дистанції і масочного режиму. З 16 грудня по 10 січня громадянам рекомендовано відмовитися від поїздок в інші регіони Німеччини або за кордон, за винятком нагальних випадків.
Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 13 грудня
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