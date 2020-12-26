101-річна Едіт Квойцалла з міста Хальберштадт федеральної землі Саксонія-Ангальт стала першою мешканкою Німеччини, яка отримала щеплення від коронавірусу.
Читайте такожВакцину проти коронавірусу доставлено до всіх країн ЄС, вакцинація стартує завтра (відео)Офіційно вакцинація в Німеччині починається в неділю вранці, але жінка вже в суботу отримала першу з двох ін'єкцій вакцини Comirnaty. Так звучить офіційна назва препарату від консорціуму BioNTech/Pfizer, повідомляє kommersant з посиланням на Bild.
Жінка живе в будинку престарілих. У суботу були щеплені і інші його постояльці, а також персонал установи.
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