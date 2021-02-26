Королева Великобританії також назвала прекрасним те, як швидко почалася вакцинація і скільки людей змогли вже отримати щеплення.

Королева Великобританії Єлизавета II зробила щеплення від коронавірусу ще в січні, але тільки зараз розповіла про свої відчуття під час і після вакцинації.

Про це пише BBC.

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Британська королева зазначила, що все пройшло абсолютно безболісно. Про це вона розповіла під час відеодзвінка з представниками охорони здоров'я, які займаються програмою вакцинації від COVID-19.

"Це було дуже швидко... І щеплення не заподіяло зовсім ніякої болі", - сказала Єлизавета II.

"Коли ви отримали вакцину, у вас з'являється відчуття, що ви захищені, що, я думаю, дуже важливо", - додала вона.

За словами королеви, "потрібно подумати про інших людей, а не тільки про себе" і зробити щеплення.

"Думаю, що для людей, які ніколи раніше не вакцинувалися, це, очевидно, складне рішення, проте їм слід думати не тільки про себе, але і про інших", — зауважила королева.

Королева Великобританії також назвала прекрасним те, як швидко почалася вакцинація і скільки людей змогли вже отримати щеплення.

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Автор: УНІАН