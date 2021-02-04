Як відзначають фахівці, необхідно думати про безпеку оточуючих.

Навіть після отримання другої дози вакцини від коронавірусу необхідно дотримуватися запобіжних заходів, щоб убезпечити себе, своїх близьких і всіх інших.

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Про це пише CNN з посиланням на експертів.

При цьому експерти радять носити маски навіть після вакцинації.

Це не 100% захист. Навіть найкращі з доступних наразі вакцин забезпечують захист до 95% тільки при повній імунізації. Це означає, що ймовірність заразитися новим коронавірусом становить 5% в будь-який час.

Всі люди різні. Деякі люди матимуть більш стійку імунну відповідь на обидва раунди вакцинації проти COVID-19, ніж інші.

Рухома ціль. Як це зазвичай буває з вірусами, вірус SARS-CoV - 2 мутує по всьому світу, створюючи варіанти, які виявляються більш заразними. Експерти попереджають, що антитіла від попереднього випадку COVID-19 не захистять від повторного зараження новим варіантом коронавірусу.

Ви можете бути "тихим розповсюджувачем". За оцінками експертів, сьогодні безсимптомні хворі можуть бути причиною половини випадків COVID-19. Цілком можливо, що хтось може отримати вакцину, але як і раніше може бути безсимптомним носієм, попереджають експерти.

Тривалість імунітету невідома. Дослідники ще не знають, як довго буде зберігатися імунітет, створюваний нинішніми вакцинами, такими як вони є. Є ймовірність, що в найближчі місяці або роки можуть знадобитися бустерні дози.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я попередили, що навіть масштабна вакцинація не зупинить коронавірус.

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

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Автор: УНІАН