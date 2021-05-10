Приблизно 10 країн у світі усе ще чекають постачання перших партій вакцин проти коронавірусу.
Про це поінформували у Всесвітній організації здоров'я (ВООЗ), повідомляє AP.
У ВООЗ зазначили, що більшість з цих країн знаходяться в Африці: на неї припадає лише 1% вакцин проти COVID-19, які вводять у всьому світі.
Останніми в черзі за препаратом проти коронавірусу стоїть п'ять країн: Чад, Буркіна-Фасо, Бурунді, Еритрея і Танзанія.
Читайте такожГлава ВООЗ звернувся до G7: вимагає рівного доступу до вакцин проти COVID-19 серед країн
Чому виникла проблема із вакцинами
Зазначають, що через затримки і брак вакцин африканські країни ще більше відстають від решти світу в розгортанні кампаній з імунізації населення проти COVID-19. Деякі країни заявили, що у них немає інфраструктури, необхідної для збереження вакцин.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Foreign Policy: Вакцини від COVID-19 змінюють світовий порядок
- Австралійцям за повернення з охопленої коронавірусом Індії загрожує в’язниця
- Єврокомісія пропонує дозволити в'їзд до ЄС вакцинованим туристам
- У ВООЗ назвали вартість вакцинації від коронавірусу населення планети
- "Рекорди" COVID-19 в Індії: Ганді вимагає терміново прискорити вакцинацію
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram