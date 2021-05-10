У ВООЗ зазначили, що більшість з цих країн знаходяться в Африці.

Приблизно 10 країн у світі усе ще чекають постачання перших партій вакцин проти коронавірусу.

Про це поінформували у Всесвітній організації здоров'я (ВООЗ), повідомляє AP.

У ВООЗ зазначили, що більшість з цих країн знаходяться в Африці: на неї припадає лише 1% вакцин проти COVID-19, які вводять у всьому світі.

Останніми в черзі за препаратом проти коронавірусу стоїть п'ять країн: Чад, Буркіна-Фасо, Бурунді, Еритрея і Танзанія.

Чому виникла проблема із вакцинами

Зазначають, що через затримки і брак вакцин африканські країни ще більше відстають від решти світу в розгортанні кампаній з імунізації населення проти COVID-19. Деякі країни заявили, що у них немає інфраструктури, необхідної для збереження вакцин.

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Автор: Олег Давигора