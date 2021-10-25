Вселенському Патріарху Варфоломію 81 рік / фото peoples.ru
Вселенського патріарха Варфоломія госпіталізували в лікарню Університету Джорджа Вашингтона в США.
Про це повідомляють у прес-службі Грецької Православної архиєпархії Америки.
Варфоломій прибув до США з офіційним візитом 23 жовтня. Патріарху стало погано перед богослужінням у Соборі Святої Софії. Лікарі пов'язують це з тривалим перельотом і щільним розкладом заходів.
Його лікар з обережності порадив відвезти його в лікарню Університету Джорджа Вашингтона для спостереження.
Читайте також"Талібан" запропонував десяткам тисяч афганців працювати за їжуПізніше стало відомо, що його самопочуття покращилося, але він проведе цю ніч у лікарні. Очікується, що його випишуть вранці.