Він проведе цю ніч у лікарні.

Вселенського патріарха Варфоломія госпіталізували в лікарню Університету Джорджа Вашингтона в США.

Про це повідомляють у прес-службі Грецької Православної архиєпархії Америки.

Варфоломій прибув до США з офіційним візитом 23 жовтня. Патріарху стало погано перед богослужінням у Соборі Святої Софії. Лікарі пов'язують це з тривалим перельотом і щільним розкладом заходів.

Його лікар з обережності порадив відвезти його в лікарню Університету Джорджа Вашингтона для спостереження.

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Автор: Людмила Жерновська