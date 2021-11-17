30-річній жінці діагностували захворювання вісім років тому.

30-річна жінка, у якої вісім років тому діагностували ВІЛ, вилікувалася від хвороби без ліків і операцій. Випадок мешканки Аргентини практично унікальний. Вона стала другою у всьому світі людиною, якій вдалося самостійно побороти ВІЛ.

Про "чудесне зцілення" жінки повідомило видання Daily Mail.

Так, імунна система жінки природним чином поборола вірус імунодефіциту людини від вірусу. Мешканку Аргентини лікарі прозвали "пацієнткою Есперанто", її імені вони не розголошують.

У 2013 році жінці діагностували ВІЛ, проте зараз в її організмі не знайшли й сліду від вірусу. Всі вісім років жінка знала про свій діагноз, але за весь цей час вона пила ліки лише протягом шести місяців. У той період вона була вагітна і приймала таблетки лише заради того, щоб її дитина була здорова. Малюк не заразився ВІЛ, відразу після пологів жінка відмовилася від ліків.

За словами дослідників, випадок "чудесного зцілення" жінки наближає відкриття ліків для 38 мільйонів людей, що живуть з інфекцією, що викликає СНІД, у всьому світі. Лікарі планують вивчити випадок пацієнтки і з'ясувати, як саме її організм переміг ВІЛ і чи може її "зцілення" допомогти іншим людям.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в ЦГЗ розповіли про випадки СНІДу в Україні за останній місяць: цифри не втішні. Медики назвали кілька шляхів інфікування ВІЛ.

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Автор: Поліна Кузенко