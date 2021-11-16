Поблизу залізничного вокзалу, ймовірно у Полтаві, жінка влаштувала моторошне поїдання сирого голуба з пір’ям, попри здивованих людей поруч.
Відео з’явилося у Telegram-каналі "ТРУХА".
Читайте такожНа Херсонщині психічно хворий чоловік вбив поліцейського і поранив медикаНа кадрах видно, як жінка вмостилася на бордюр й почала смакувати мертвим птахом. Схоже, її не бентежило здивування перехожих.
Автори ролика повідомили, що інцидент трапився у Полтаві поблизу залізничного вокзалу. У коментарях користувачі припустили, що у героїні відео є психічні проблеми.
Коментатори також зазначили, що часто бачили цю жінку на території вокзалу.
Як повідомляв УНІАН, у російському Омську 15-річна школярка з психічним захворюванням планувала підірвати свою школу. Разом з другом вони виготовили дві бомби, але після невдалого випробування відклали ідею.
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