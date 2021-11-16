Медики назвали кілька шляхів інфікування ВІЛ в Україні.

У жовтні 2021 року в Україні офіційно зареєстрували 945 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 231 пацієнта діагностували СНІД, а 136 людей померли від СНІДу.

Про це повідомили у Telegram-каналі Центру громадського здоров'я України.

Як розказали у відомстві, існує кілька шляхів інфікування ВІЛ в Україні у жовтні 2021 року, а саме:

гетеросексуальний — 607;

гомосексуальний — 28;

парентеральний — 301;

вертикальний — 152;

невідомий — 3.

"ВІЛ-інфекцію, як і багато інших, можна ефективно лікувати. В Україні антиретровірусні препарати доступні для кожної людини з ВІЛ та надаються безкоштовно. Антиретровірусна терапія пригнічує розмноження ВІЛ в організмі, допомогає відновити функції імунної системи, а отже, продовжує та підвищує якість життя ВІЛ-інфікованих людей", - наголосили у ЦГЗ.

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Медики зазначають, якщо вчасно виявити ВІЛ і дотримуватися лікування, можна досягти такого рівня, що кількість вірусу в крові стає настільки мізерна, що він не проявляється в аналізі крові.

Швидкий тест можна зробити навіть у сімейного лікаря. Це безкоштовно, безболісно і потребує лише краплі крові та 15 хвилин вашого часу.

Нагадаємо, як писав УНІАН, на фоні пандемії COVID-19 в МОЗ заявили, що люди, які живуть з ВІЛ / СНІДом, можуть вакцинуватися від коронавірусу. Щеплення для таких людей безпечні і дають такі ж переваги, що і всім іншим людям.

За даними Держстату, за січень-травень 2021 року від СНІДу померло 983 українців.

СНІД в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко