Вони відзначили, що користі від таких дієт мало, а ось шкоди здоров'ю можна завдати серйозної.

Експерт у сфері схуднення вважають, що найгірші дієти для здоров'я включають сироїдіння, низьковуглеводні плани і коктейлі для схуднення.

Відповідно до щорічного рейтингу US News & World Report, сироїдіння, що складається з термічно необроблених продуктів, вдруге поспіль названо найгіршим вибором для здорового харчування, пише Businessinsider.

Сироїдіння отримало найнижчий бал від експертів організації серед 30 різних дієт. Сироїдна дієта включає фрукти, сирі овочі, пророщені або замочені сирі зерна та бобові, оливкову або кокосову олію холодного віджиму і часто передбачає вживання великої кількості соку. Він також переважно рослинного походження (хоча деякі люди вважають за краще включати сиру рибу або сире м'ясо, незважаючи на ризик для здоров'я).

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Основним недоліком сирої дієти є те, що з неї виключаються здорові продукти, включаючи хліб, варені овочі та варена квасоля. Також може бути важко отримати всі необхідні поживні речовини, такі як білок.

Ще одна проблема, пов'язана з сирою їжею, полягає в тому, що вона може містити дуже мало калорій, оскільки сира їжа, як правило, менш калорійна, що може призвести до нездорової втрати ваги, включаючи втрату м'язової маси або щільності кісток.

Нарешті, на думку групи експертів, сироїдіння може бути важко дотримуватися в довгостроковій перспективі, через що складно обідати поза домом або брати участь в громадських заходах, на який подають їжу.

Сироїдіння також зайняло останнє місце в 2023 році, змістивши кето-дієту з нижньої позиції.

Раніше експерти вважали кето-дієту найгіршою дієтою, якої слід дотримуватися протягом декількох років. Цього року кето піднялася на 25-е місце в загальному рейтингу і посіла перше місце по швидкому схудненню. Недавні дослідження показують, що кето-дієта може включати поживні продукти, такі як листова зелень і здорові жири, і може допомогти при цукровому діабеті та контролі ваги.

Однак інша низьковуглеводна дієта все ж увійшла в трійку найгірших. Дієта Дюкана, яка займає 28 місце з 30, є планом з високим вмістом білка. Це дієта з безліччю складних правил, з яких провідні експерти дійшли висновку, що вони надзвичайно обмежувальні і можуть навіть бути небезпечними для деяких людей. Крім того, мало доказів того, що це працює.

Також експерти розкритикували дієти на основі коктейлів. Вони відзначили, що хоча такі напої, як протеїнові коктейлі, і можуть мати місце в здоровому раціоні, вони не обов'язкові для нарощування м'язової маси або схуднення.

Інші новини про дієти

Вчені та лікарі настійно рекомендують середземноморську дієту, багату на горіхи, рибу, оливкову олію, овочі та фрукти. Фахівці стверджують, що вона допоможе не тільки схуднути, але і тримати вагу під контролем. До того ж вона серйозно поліпшить здоров'я.

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