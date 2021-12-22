Серед таких причин - стрес і тривожність, які здатні спровокувати некерований підвищений апетит.

Багато хто вважає, що вони дотримуються досить здорового способу життя, не мають очевидно шкідливих звичок, фізично активні. Але при цьому у них може відбуватися набір ваги - з непомітних, на перший погляд, причин.

Британський експерт у сфері схуднення і дієт, лікар Майкл Мослі пояснив, що може ховатися за такою надбавкою в масі тіла, пише medikforum.

За його словами, слід звернути увагу на величину порцій. Поширена проблема - нездатність помічати, що їжа вживається у великій кількості. Наприклад, каже доктор Мослі, люди часто зловживають кількістю пластівців, сухих перекусів, готових соусів – всім тим, що може виглядати як здорова їжа.

Наприклад, соуси і напої є джерелом "рідких" калорій, які особливо швидко засвоюються організмом і відкладаються в жирові запаси. Кава з вершками, різними підсолоджувачами. Алкоголь, фруктові соки, кетчуп і так далі – все це часто не вважається "нормальною їжею", проте є калорійною.

Читайте такожВчені переглянули причини масового ожиріння та дали пораду, як схуднути

Другою причиною можуть бути регулярні перекушування. Доктор Мослі звернув увагу на те, що харчуванню сучасної людини властиві короткі перерви між прийомами їжі, хоча ще кілька років тому більшість дорослих нормально витримували інтервали в чотири-п'ять годин. У зв'язку з цим лікар уточнив, що два перекуси в день можуть давати додаткові 400 кілокалорій.

"Зараз ми їмо на 20% більше нездорової їжі, ніж у 1980 році, і це тісно пов'язано із зростанням показників ожиріння у всьому світі", - зазначив експерт.

Недосип є ще однією причиною непомітного набору ваги. Мослі апелює до результатів дослідження вчених з Королівського коледжу Лондона. Згідно з цими даними, "ті, хто недосипає, споживають в середньому додатково 385 кілокалорій щодня – в сумі за тиждень виходить понад 2600 кілокалорій".

Психоемоційне напруження людини також може специфічним чином впливати на коливання рівня цукру в крові – цьому сприяють гормони стресу, що виділяються організмом (адреналін, кортизол). Як результат, може виникати некерований підвищений апетит, розвивається імпульсивне переїдання, посилюється тяга до калорійних, вуглеводневих продуктів.

Вас також можуть зацікавити новини