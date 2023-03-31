У МОЗ детально пояснили ситуацію з введенням е-рецептів.

В Україні з 1 квітня для придбання рецептурних лікарських препаратів додається цифровий інструмент – "е-рецепт".

Про це нагадали в Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ). Там зазначили, що в українців залишилось багато питань з цього приводу, тому вирішили відповісти на головні з них.

У МОЗ назвали міфом те, що відтепер на всі ліки буде потрібен рецепт. Насправді рецепт потрібен лише на рецептурні ліки. "МОЗ не змінює перелік та умови відпуску рецептурних ліків. Усі ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря тепер можна буде придбати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом", - пояснили у МОЗ.

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Також у відомстві зазначили, що це неправда, що рецептурні ліки будуть відпускатися виключно за е-рецептом. У МОЗ підкреслили, що ліки можна придбати як за паперовим, так і е-рецептом. "При цьому е-рецепт має ряд переваг над паперовим бланком, а тому зручніший зокрема і при регулярному прийомі ліків", - сказали у відомстві.

Крім того, у МОЗ назвали міфом, що за відсутності світла буде неможливо отримати рецепт на ліки. "За відсутності світла лікар випише вам паперовий рецепт. На перехідному періоді впродовж воєнного стану аптеки зобовʼязані використовувати як електронні, так і паперові рецепти", - зазначили в МОЗ.

Ведення е-рецептів в Україні

Навесні 2022 року міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував перехід на е-рецепти.

А у листопаді 2022 року заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич заявила, що з квітня усі антибіотики, які зареєстровані в Україні, будуть відпускатись в аптеках тільки за електронним рецептом. Тоді ж вона попередила, що після запуску е-рецепта на антибіотики, також наступними етапами планується запуск таких рецептів на наркотичні засоби та усі рецептурні препарати.

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