Особливо важких хворих з коронавірусом під час бомбардувань в укриття не спускають.

В Харківський обласній інфекційній лікарні продовжують лікувати пацієнтів з коронавірусом, незважаючи на те, що місто постійно піддається обстрілу окупантів.

Директор лікарні Павло Нартов повідомив, що ліки від коронавірусу є, лікарня їх закупила ще до початку війни. Також ліки привозять волонтери, хоча це не ті кількості, яких би хотілося, передає Бі-бі-сі.

Він зазначив, що ситуація складна, вікна в лікарні повністю закриті. У коридорах лікарні складені протигази на випадок хімічної атаки. У підвалі лікарні облаштовано бомбосховище.

Нартов зазначив, що більшості пацієнтів з коронавірусом потрібен кисень, тому під час бомбардувань особливо важких пацієнтів неможливо спустити в притулок.

"Ті, які важкі, залишаються на місці. Якщо їх спустити вони просто помруть", - розповів лікар.

Однак пацієнтів з більш легким перебігом хвороби, яким потрібна мінімальна кількість кисню і які здатні пересуватися в укриття спускають.

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