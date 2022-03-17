Для пологів в укритті потрібно знаходитись у теплому приміщенні (наскільки це можливо) без зайвих очей та яскравого світла.

В час війни вагітним жінкам треба подбати про багато речей. Зокрема, треба ретельно продумати, що потрібно взяти в укриття і як зробити пологи максимально безпечними.

Низка акушерів-гінекологів дали поради українкам з цього приводу, пише Українська правда.

Фахівці радять, починаючи з 37-го тижня вагітності, завжи і всюди брати з собою документи й обмінну карту вагітної. Якщо вагітна приймає якіцсь препарати за призначенням лікаря, треба носити їх з собою разом з маленькою пляшкою води, адже в умовах війни вагітним особливо потрібно пити воду, не зловживати кофеїном та газованими напоями. Також треба завчасно купити все необхідне для пологів.

Для пологів в укритті потрібно знаходитись у теплому приміщенні (наскільки це можливо) без зайвих очей та яскравого світла.

Породіллі потрібно мати при собі: чисті пелюшки (бажано 2 тонкі і 2 байкові) та/або чисті простирадла; теплі ковдри (або пледи, кофти – те, чим можна накрити матір і дитину); кип’ячену воду; спиртовий або дезрозчин; мінімальний набір одягу для дитини; антисептик; 3-5 пар стерильних рукавичок; чисті ножиці (щоб перерізати пуповину); бажано кліпсу для пуповини, а якщо її немає – товсті нитки (їх потрібно буде завчасно занурити у дезрозчин на 2-4 години); вологі та сухі серветки, адже можливості помити руки може не бути.

Також знадобляться пледи і ковдри, щоб потім накрити дитину і матір. Також потрібно мати запас питної води – жінці необхідно відновлювати водний баланс.

Після пологів потрібно одягнути малюка у чисті й теплі повзунки, сорочку, шапочку (бажано дві – тоненьку і більш щільну), шкарпетки. Новонародженого варто тримати у ковдрі. Малюк також має цілодобово бути з матір’ю.

Категорично не можна обмивати дитину в умовах бомбосховища! Найбільшим ризиком для дитини за таких екстремальних обставин є переохолодження. Тому потрібно стежити за температурою у приміщенні – вона має бути 25° і вище.

Пам'ятайте: все, чим ви торкаєтеся малюка, має бути теплим і чистим.

Пелюшки, ковдри і одяг бажано заздалегідь підігріти (можна навіть власним тілом).

Крім цього, вагітним можна приймати такі ліки: Парацетамол 500 мг можна приймати при головному болю, болю сідничного нерва чи як жарознижуючий препарат (не більше 4 пігулок на добу). "Но-шпа" 40 мг, "Папаверин" у ректальних свічках – при спазматичних болях у животі; "Магне В6" – на будь-якому терміні вагітності при болях внизу живота, болях у литкових м'язах, як заспокійливий засіб; "Допегіт" 250 мг або "Ніфедипін" 10 мг – при підвищенні тиску до 140/90 і вище.

Якщо тиск продовжує підвищуватись, і на тлі цього посилюється головний біль, порушується зір, потрібно терміново звернутися до лікарні.

"Смекта", "Ентеросгель", "Атоксіл"– при розладах шлунку, харчовому отруєнні, діареї; "Ренні" чи "Гавіскон" – при печії; "Еспумізан" – при здутті живота.

Проте, перш ніж приймати ліки, варто проконсультуватися з лікарем. Усі медикаменти слід використовувати згідно з їхніми інструкціями. Також якщо ефекту від прийнятого препарату немає, потрібно обов’язково звернутися до лікаря.

Куди звертатися за медичною допомогою?

Якщо жінці потрібна допомога під час пологів, деякі лікарі готові надавати консультації по телефону або онлайн.

Контакти:

Генрієтта Крохмаль – гінекологя та експерт з лактації, чергова лікарка порталу doc.ua. Веде прийом у клініці "Intima", консультує у телеграм-чатах "Вагітність. Допомога" та "Медицина для всіх", а також за номером 0674483084 у Telegram чи по телефону.

Крістіна Стецюк – акушерка-гінекологиня (можна писати у Facebook). Вона також консультує у телеграм-чатах "Допомога вагітним" і "Медицина для всіх".

Людмила Ященко – гінекологиня клініки "Оберіг" (0679829559).

Тетяна Фахрутдинова – акушерка-гінеколог клініки "Адоніс" (0677764939).

Світлана Лупіч – акушерка-гінеколог (відповідає в Instagram і Telegram).

Медична мережа "Добробут" також надала контакти лікарів різних спеціалізацій, які готові консультувати телефоном та онлайн безкоштовно.

Зокрема, свою допомогу пропонують ці акушерки-гінекологи:

Марина Анатоліївна – Viber, 0633998238.

Ірина Атаманчук – Telegram, 0679920752.

Мороз Наталія Леонідівна – Viber, 0976135463.

Ніколаєва Іванна – Telegram, 0986261329.

Олена – Viber, 0509191083.

Евгенія – Viber, 0955469492.

Сіренко Наталія – Viber, 0501333440.

Стасевiч Свiтлана – Telegram, 0687363243.

Аліна Осадча – Viber, 0971605319.

Наталія: Telegram – Viber, 0509553415.

Ірина Кондрашова – Viber, 0506381556.

Галина Толстанова – WhatsApp , 0936110784.

Гощенко Катерина Анатоліївна – 0958449741.

Ковальчук Наталія – WhatsApp, 0976766665.

Тарнавська Ірина – Viber, WhatsApp, Telegram, 0633818584.

Марина (дитячий гінеколог) – Telegram, 0506882242.

Вікторія (гінеколог-онколог, хірург) – Viber, 0505070219.

Бублієва Ольга Іванівна (онко) – Viber, 0984614138.

Портал doc.ua також надав контакти гінекологів, які консультують по телефону:

Байрамова Лейла Гамлетівна – 0687955552.

Бєлан Олена Анатоліївна – 0936438373.

Сотник Наталія Леонідівна – 0993701314.

Єрмакова Юлія Юріївна – 0505552312.

Шимбарьова Тетяна Анатоліївна (дитяча, підліткова гінеколог) – 0953187921.