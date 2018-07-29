У Києві поліцейський розпилив газ в обличчя журналісту (фото)

16:52, 29 липня 2018
Інциденти
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У Києві поліцейський розпилив газ в обличчя фотокореспонденту / фото facebook/efrem.lukatsky

Національна спілка журналістів України засуджує факт застосування сили співробітником поліції щодо журналіста 28 липня в Києві та вимагає проведення негайного службового розслідування.

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Про це повідомляє прес-служба НСЖУ.

Зазначається, що інцидент стався під час сутичок з поліцією за участі «Національних дружин» через забудову в одному зі спальних районів Києва в суботу, 28 липня. 

«Про факт неправомірної агресії поліцейського фотокореспондент міжнародного агентства Associated Press Єфрем Лукацький поінформував у мережі Facebook, а фото нападника надав у розпорядження Національної спілки журналістів України.

Наголошується, що співробітник поліції, незважаючи на застереження «Преса», свідомо розпилив газ із поліцейського балончика в обличчя фотокореспондента.

«Один з поліцейських бачив, що я знімаю, і зарядив мені газом в очі по повній програмі. Я в прямому розумінні осліп хвилин на 10. Я стояв не в натовпі, кричав йому «Преса», але поліцейського це не зупинило», – стверджує Лукацький

Постраждалий фотожурналіст встиг зафіксувати агресивного співробітника поліції, але через опіки очей змушений був на певний час припинити зйомку. Першу допомогу Лукацькому надала дівчина з «Національного корпусу» та дівчина-парамедик, присутня на місці сутичок. Журналістові промили очі, а також його оглянув лікар «швидкої», який надавав допомогу всім постраждалим.

Згідно з повідомленням НСЖУ, заяву про перешкоджання журналістській діяльності й неправомірне застосування спецзасобів журналіст не подавав.

«Я ніколи не пишу заяв. Там є більш постраждалі. Поліція – це мікст нашого суспільства: є негідники, а є і нормальні», - прокоментував Лукацький.

Також журналіст повідомив, що зафіксував, як співробітники поліції не хотіли віддавати до «швидкої допомоги» одного з учасників сутичок.

«Хлопець був сильно побитий, на голові великі гематоми, він знепритомнів, –Я звернувся до поліції і сказав, що буде біда, якщо не віднести його до «швидкої». Довелося наголошувати, що я «Преса», фіксую всі обставини, то поліцейські таки відійшли й дозволили «Національному корпусу» понести пораненого до лікарів», - розповів журналіст.

«На жаль, ми фіксуємо вже черговий прояв агресії правоохоронців проти журналістів. Але при цьому журналістській спільноті невідомі результати попередніх розслідувань – ні службових, ні кримінальних. Ми розуміємо всі складнощі Національної поліції при реагуванні на заворушення, але вимагаємо недоторканності та захисту для журналістів, які виконують свій професійний обов’язок» , – зазначив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

У Спілці наголошують, що відповідно до Індексу фізичної безпеки журналістів України, який укладає НСЖУ спільно з партнерами, у першому півріччі поточного року зафіксовано 45 проявів фізичної агресії щодо журналістів, із них 7 інцидентів, коли в нападах на працівників ЗМІ звинувачують поліцейських або працівників інших силових відомств.

Як повідомляв сайт УНІАН, у Києві на Осокорках на акції проти забудови в суботу, 28 липня, відбулися сутички з поліцією.

Жителі мікрорайону протестували проти будівництва на місці екопарку. 

За даними ЗМІ, акція супроводжувалася сутичками з поліцією. У той же час повідомляється, що представники «Національного корпусу» намагалися знести паркан на будмайданчику. На місці зіткнень були чутні постріли. Також в конфлікті брали участь люди у формі без розпізнавальних знаків. 

В травні на цьому ж місці сталася масова бійка у зв'язку з будівництвом на території екопарку житлового комплексу «Патріотика на озерах». Зокрема, місцеві жителі за підтримки полку «Азов» намагалися заблокувати будівельну техніку, після чого сталося зіткнення.

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Теги: #журналіст#напад на журналістів#поліцейський