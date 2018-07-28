У Києві на Осокорках на акції проти забудови відбулися сутички з поліцією (фото, відео)

На Осокорках протестують проти будівництва на місці екопарку.

У Києві на Осокорках відбулися сутички з поліцією на акції проти забудови.

Про це повідомляє informator.news.

Зокрема, в Нацкорпусі заявили, що прийшли на місце забудови в екопарку "Осокорки", щоб підтримати місцевих жителів в акції проти будівництва. За даними ЗМІ, акція супроводжувалася сутичками з поліцією.

У той же час повідомляється, що представники "Нацкорпусу" намагалися знести паркан на будмайданчику. На місці зіткнень були чутні постріли.

Також в конфлікті брали участь люди у формі без розпізнавальних знаків.

Нагадаємо, в травні на цьому ж місці сталася масова бійка у зв'язку з будівництвом на території екопарку житлового комплексу "Патріотика на озерах".

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Зокрема, місцеві жителі за підтримки "Азова" намагалися заблокувати будівельну техніку, після чого сталося зіткнення.

На місце події прибули кілька нарядів поліції, які намагалися вирішити конфлікт. У результаті масової бійки постраждали кілька людей.