У Києві на Осокорках на акції проти забудови відбулися сутички з поліцією (фото, відео)
У Києві на Осокорках відбулися сутички з поліцією на акції проти забудови.
Про це повідомляє informator.news.
Зокрема, в Нацкорпусі заявили, що прийшли на місце забудови в екопарку "Осокорки", щоб підтримати місцевих жителів в акції проти будівництва. За даними ЗМІ, акція супроводжувалася сутичками з поліцією.
У той же час повідомляється, що представники "Нацкорпусу" намагалися знести паркан на будмайданчику. На місці зіткнень були чутні постріли.
Також в конфлікті брали участь люди у формі без розпізнавальних знаків.
Нагадаємо, в травні на цьому ж місці сталася масова бійка у зв'язку з будівництвом на території екопарку житлового комплексу "Патріотика на озерах".
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Зокрема, місцеві жителі за підтримки "Азова" намагалися заблокувати будівельну техніку, після чого сталося зіткнення.
На місце події прибули кілька нарядів поліції, які намагалися вирішити конфлікт. У результаті масової бійки постраждали кілька людей.