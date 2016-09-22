У Києві вантажівка на смерть збила співробітника НБУ
12:42, 22 вересня 2016Інциденти
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На проспекті Науки в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком.
У Києві вантажівка задавила банківського інженера / espreso.tv
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За словами поліцейської, водій МАЗа спускався проспектом Науки в напрямку Московської площі, як раптом його підрізав інший автомобіль.
Щоб уникнути зіткнення, водій повернув праворуч, в результаті чого збив пішохода, який у той момент стояв на узбіччі проїжджої частини.
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Від отриманих травм чоловік помер на місці.
Як з'ясувалося, загиблий 1963 року народження працював інженером по безпеці в Національному банку, відділення якого знаходилося неподалік.
Також видання наводить фото тіла потерпілого.
Вантажівка задавила інженера НБУ / espreso.tv espreso.tv
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