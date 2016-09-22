У Києві вантажівка на смерть збила співробітника НБУ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За словами поліцейської, водій МАЗа спускався проспектом Науки в напрямку Московської площі, як раптом його підрізав інший автомобіль.

Щоб уникнути зіткнення, водій повернув праворуч, в результаті чого збив пішохода, який у той момент стояв на узбіччі проїжджої частини.

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Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Як з'ясувалося, загиблий 1963 року народження працював інженером по безпеці в Національному банку, відділення якого знаходилося неподалік.

Також видання наводить фото тіла потерпілого.