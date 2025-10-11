Зручно те, що майже у всіх цих локаціях є де зупинитися.

Серед туристів дедалі популярнішими стають напрямки, які пропонують спостереження за дикою природою, особливо за птахами.

Те, що колись було вузькоспеціалізованим туристичним напрямком, тепер стало додатковою розвагою, яку може використати будь-хто, щоб долучитися до природи, пише National Geographic.

Ось деякі з найкращих варіантів спостереження за птахами по всьому світу.

1. Острів Скомер, Уельс

З квітня по липень Скомер приймає тисячі тупиків. Тупики - одна з головних визначних пам'яток деяких заповідників Королівського товариства захисту птахів.

Хостел Skomer Island пропонує прості умови проживання за $74 з людини.

2. Йоркшир-Дейлс, Англія

У заповіднику Бротон мешкають усі 5 видів британських сов. У рамках проєкту з відновлення дикої природи туди були заселені два бобри, що дало змогу створити болотні угіддя, які приваблюють ще більше птахів. Заповідник пропонує безкоштовні екскурсії з гідом, а стежка "Одіссея" дасть змогу туристам самим досліджувати природу. У перервах між спостереженням за природою можна відвідати лісову сауну та поплавати у ставку.

Вартість триденного проживання в однокімнатному котеджі на двох у заповіднику Бротон починається від $695.

3. Брайтон, Англія

Знамениті шпаки Брайтона - одне з найчарівніших видовищ. З листопада по лютий тисячі шпаків збираються, утворюючи візерунки над пірсом, перш ніж влаштуватися на нічліг. Особливо вражаюче ці вистави виглядають у середині зими, коли до місцевих птахів приєднуються перелітні з більш холодних регіонів Європи.

Тут можна зупинитися в гостьовому будинку No 124 by GuestHouse, щоб помилуватися видом на море. У деяких номерах навіть є біноклі. Вартість двомісних номерів починається від $267.

4. Національний парк Яла, Шрі-Ланка

Південне узбережжя Шрі-Ланки є домівкою для найрізноманітніших тварин, включно з леопардами, слонами, крокодилами, ведмедями-губачами і 215 видами птахів.

Одне з найкращих місць, щоб побачити все це - лодж Wild Coast Tented Lodge, біля парку Яла. Тут ви зможете розміститися в наметах з ліжками, окремими ваннами і видом на джунглі. У вартість кожного проживання включено сафарі з єгерями, які допоможуть вам побачити шрі-ланкійську джунглеву курку, сірого калао і червонолобого барбета.

Вартість однієї ночі в Wild Coast Tented Lodge починається від $957, за системою "все включено", включно з сафарі з гідом за ніч проживання.

5. Хоккайдо, Японія

Тут можна побачити два чудових види птахів: японських журавлів, які виконують шлюбні танці, і гігантських білоплечих орланів, що пікірують на рибу.

Зупиніться в Ероусі-онсен, де майже щовечора до ставка прилітає найрідкісніша в Японії сова. Після дня, проведеного на повітрі, туристи можуть відновити сили у ваннах із гарячими джерелами. Вартість двомісного номера в Ероусі Онсен починається від $128, напівпансіон.

6. Острів Шеппі, Англія

Елмлі - заповідник на острові Шеппі, відомий тим, що тут розмножуються кулики, включно з кроншнепами та чибісами.

Для туристів є можливість переночувати в самому заповіднику. В заповіднику є різні варіанти розміщення: від наметів до традиційних хатин. Дводенне проживання в наметі - від $454, без харчування.

7. Фолегандрос, Греція

На цьому маловідомому острові Кікладського архіпелагу розташований Gundari - курорт на території заповідника, де охороняють орлів Бонеллі, які перебувають під загрозою зникнення, та рідкісних соколів Елеонори, популяція яких у світі складає менше 20 тис. особин.

На курорті проводяться сезонні програми моніторингу птахів, у яких туристи можуть брати участь, включно з волонтерськими експедиціями на прилеглі острівці, вимірюванням росту пташенят і пізнавальними походами з експертами з охорони природи. Поблизу також є багато цікавого: можна здійснити походи скелями, покататися на човні або піти в кафе на березі моря.

